Tre nye navne er klar til Kalundborg Rock'er

- Vi er også stolte af at kunne præsentere intet mindre end vores helt lokale band, som vi fra Kalundborg Rock'er har fulgt igennem en årrække. Og ingen tvivl om, at dette band fortjener det mere end nogen anden at komme til at stå på en stor scene foran et talstærkt publikum, og vi ved også, at de er helt klar til at kunne løfte denne opgave - bandet er Move Out, siger Johnny Elmelund.