Der bliver arbejdet på højtryk med at blive klar til fredag aften, hvor stole-sponsorerer får lov til som de første at afprøve de nye stole. Foto: Eva Lyng Johansen

Travlhed i Kino med at få nye stole på plads

Biografdirektør Annette Nielsen er i gang med at male døren, og den anden biografdirektør, broren Brian Andersen, er ved at ordne gulvene inde i biografsalen sammen med biografansatte og håndværkere.

I ét år har der været sponsorindsamling til de nye stole, og selvom der mangler 100.000 kroner endnu, for at det helt kan løbe rundt økonomisk, så bliver stolene skiftet ud nu.

- Vi blev nødt til at får vores stole skiftet for at kunne tiltrække de unge kunder, og så håber vi på, at det giver biografen et opsving, siger Annette Nielsen.