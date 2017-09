Se billedserie Der var godt fyldt på Mødestedet i Hallebyore til kommunens orienteringsmøde. Det blev ledet af Jan Krause, teamleder for Team Vej og Park i Kalundborg Kommune. Foto: Hans Jørgen Johansen

Trafiksikkerhed har splittet landsby

Kalundborg - 05. september 2017
Af Martin Stokkebro Moestrup

Hvis Jan Krause havde regnet med, at den undskyldning, han indledte tirsdag aftens orienteringsmøde med, ville lette stemningen, måtte teamchefen i Team Vej og Park I Kalundborg Kommune hurtigt indse, at den gik altså ikke.

- Hvorfor har I lavet vejbump uden at informere om det først? Man holder jo den ene part ude. Det er fint med striber (vejstriber, red.). Vi vil bare ikke have de fucking vejbump, og det er for ringe, at man skider på ene part, sagde John Madsen kort efter kommunens oplæg var færdigt, og debatten var blevet givet fri på mødet.

Han blev bakket op af Janni Madsen.

- Vi skulle have haft mødet, inden tingene blev lavet. Vi ønskede ikke vejbump. Der er ingen undskyldning for, at mødet først kommer nu, sagde hun.

De nye trafiksikkerhedsmæssige tiltag i Hallebyore er lavet for at sænke farten igennem byen, som kommunen har målt til at være for høj. Tiltagene tæller seks vejbump, en række hastighedsskilte samt, at den del af Hallebyorevej, der er inden for bygrænsen, er blevet lavet til en såkaldt 2 minus 1-vej. Det betyder, at der er kommet brede stiplede linjer i begge vejsider, så bilerne kører, som var der én vejbane.

Tiltagene har været ønsket i længere tid af borgere i og omkring Hallebyore, og kommunen er blandt andet blevet kontaktet af en trafikgruppe, der hovedsageligt består af borgere bosat inden for Hallebyores bygrænse.

Som konsekvens af de mange borgerhenvendelser afholdt Kalundborg Kommune den 13. september sidste år informationsmøde i Hallebyore. Her blev der blandt andet lovet fra kommunens side, at borgerne ville blive informeret, inden den satte noget konkret i værk. Men den information kom altså aldrig ud.

Annette Jarmbæk fra trafikgruppen var meget glad for tiltagene, men ærgrede sig over den splittelse, der er blevet skabt i byen.

- Derfor vil jeg også gerne opfordre alle til at komme til de cafeaftener, vi afholder her på Mødestedet (byens forsamlingshus, red.), så vi kan få snakket sammen, sagde hun.

Udover kommunens håndtering af sagen var der også mange af borgerne bosat uden for Hallebyores bygrænse, der var utilfredse med, at der ikke er blevet lavet nogle hastighedsdæmpende tiltag ude ved dem. En af bekymringerne gik på, om ikke dem, der tidligere kørte for stærkt ad Hallebyorevej, nu blot ville gøre det samme ad Kattrupvej.

Til det lovede Kalundborg Kommunes Jan Krause, at de vil holde øje med hastighedsudviklingen på vejene omkring byen. Derudover lovede Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), der indtil da havde lyttet passivt på debatten, at han som formand for kommunens teknik- og miljøudvalg ville gå videre med, hvad der var sket på borgermødet på udvalgets møde på torsdag.