Se billedserie Her er starten gået for de cykelryttere, som skal afsted på 80 kilometerruten. I alt deltog 260 i cykelløbet.Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Tour de Vestsjælland med 260 deltagere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tour de Vestsjælland med 260 deltagere

Kalundborg - 25. juni 2017 kl. 10:36 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken ni søndag blev de første ryttere sluppet løs på de 125 kilmeter ruten, og et kvarter senere de cykelryttere, som skulle tilbagelægge 80 kilometer på den kuperede rute i cykelløbet Tour De Vestsjælland.

I alt havde 260 tilmeldt sig, hvilket var omkring 40 mindre end sidste år.

- Jeg tror, dels at det skyldes vejret, dels at der var Sjælland Rundt i går, siger Peter Henriksen, formand for Vestsjællands Cykelmotion.

Det er tredje gang at løbet holdes, og det Vestsjællands Cykelmotions sidste løb for i år. Klubben har i alt stået for tre løb, Nemlig DGI Cup, SuperBrugsen Løbet og altså Tour de Vestsjælland.

På ruten var der indlagt en bakkespurt på Fælledvej tæt ved Tissø, og ellers var det en smuk rute som rytterne skulle udpå på med fortrinsvis mindre veje, som til tider snor sig i et meget kuperet terræn.

Rytterne kommer rundt om Tissø og forbi flere af de Vestsjællandske herregårde.

Starten gik ved den gamle sukkerfabrik i Gørlev, og undervejs på ruten var der to depoter, hvor deltagene kunne få lidt ekstra energi med energidrik, bananer, müslibare, chokoladekiks, grovtoast med syltetøj og naturligvis vand.

Og når cykelrytterne var kommet i mål, ventede der lækker grillmad samt stor salatbuffet til alle deltagerne.

- Det har man ikke ved så mange andre cykelløb, fortalte Peter henriksen, som straks efter han havde sendt de sidste ryttere afsted, gik hen for at tænde for grillen.

Han og de andre medlemmer kan ikke selv deltage i cykelløbet, fordi der er behov for at alle mand hjælper til med at få afviklet løbet.