Tommy Dinesen: Højbyen har brug for omsorg

Højbyen i Kalundborg er et unikt sted, en turistperle, et beboelsesområde og en mulighed for at komme på Unescos liste over verdens kulturarv. Dét kræver dog ekstra omsorg og interesse fra Kalundborg Kommunes side, understreger Tommy Dinesen, formand for Højbyens lejer- og beboerforening og tidligere SF-borgmester i Kalundborg.