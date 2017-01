Se billedserie Gl. Hovvej 76B Kalundborg. Foto: Per Buurgaard Christensen

To års fængsel: Jalousi drev 43-årig til brandstiftelse

Kalundborg - 05. januar 2017 kl. 13:24 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag eftermiddag fik den 43-årige Bo Søgaard Christiansen rettens ord for, at han havde udsat beboerne på adressen Gl. Hovvej 76B for overhængende livsfare, da han omkring klokken 02.00 om natten den 28. juli påsatte en brand i kælderen under ejendommen.

I ejendommen er der i alt 14 klubværelser samt en lejlighed, og blandt ejendommens beboere var den 43-åriges ekskæreste samt hendes nye kæreste. Det var netop disse to der var Bo Søgaard Christiansen mål, da han påsatte branden. Han nægtede dog selv at han ønskede at skade dem.

- Jeg fandt ud af, at hun gik i seng med en anden mand, mens hun stadig var sammen med mig. Det ville være frustrerende for alle mænd, sagde han.

Alligevel påstod den 43-årige, at det ikke var jalousi, men derimod et ønske om at få nogle ting igen, som befandt sig i ekskærestens lejlighed, der den 28. juli midt om natten fik ham til at tage til adressen Gl. Hovvej 76B.

- Jeg havde stadig nogle af mine ting stående i hendes lejlighed, men hver gang jeg kom derud for at hente dem, truede de mig med politiet. Jeg ville give dem en advarsel. Vise dem hvad der sker, når de ikke giver folk deres ting. Jeg besluttede mig til, at hvis jeg ikke kunne få dem, så ville jeg hellere brænde dem, forklarede Bo Søgaard Christiansen.

Ifølge Bo Søgaard Christiansens ekskæreste, kontaktede den 43-årige hende imidlertid dagligt både telefonisk og på sms, selvom hun ikke svarede på beskederne. Hun sagde også, at det var ham selv der ikke havde hentet sine ting, selvom han var velkommen til det.

Ekskæresten og hendes nye kæreste var tilfældigvis vågne den aften, hvor Bo Søgaard Christiansen startede branden.

Parret sad i værelset lige over flammerne, og på et tidspunkt syntes manden at kunne lugte varmt træ. Så fik ekskæresten øje på røg, der sted op fra kælderen langs væggen i værelset.

- Jeg løb ned i kælderen og åbnede døren. Det lignede helvede derinde. Alt stod i flammer, forklarede manden.

Parret vækkede nogle af de andre beboere i huset, og i fællesskab lykkedes det dem at få bugt med flammerne. Politiet blev alarmeret, og det stod hurtigt klart for betjentene, at branden var påsat. Bo Søgaard Christiansens ekskæreste var heller ikke i tvivl om, hvem det var der stod bag.

- Bo er et meget intenst menneske. Når han bliver vred flyver truslerne gennem luften. Jeg har lært ikke at tage det så seriøst, ellers kunne jeg gå og være bange hele tiden, men jeg mødte ham for nyligt oppe i byen. Her brød han helt sammen. Han græd og truede med at brænde hele hytten ned, forklarede hun.

Politiet arresterede Bo Søgaard Christiansen senere på formiddagen, og den 43-årige erkendte, at det var ham der havde stukket ild i kælderen.

Dommer Ann-Britt Belisario og de to domsmænd var enige om dommen. De hæftede sig ved, at branden var antændt lige under ekskærestens værelse, at den var antændt ved siden af en plæneklipper med fyldt benzintank, og at den 43-årige havde fjernet isolering over den antændte brand, så ilden lettere kunne få fat i gulvet.

Retten i Holbæk valgte derfor at dømme den 43-årige til to års ubetinget fængsel. Bo Søgaard Christiansen, der allerede har siddet varetægtsfængslet siden politiet anholdt ham den 28. juli sidste år, valgte at acceptere dommen.