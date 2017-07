Tivoliland er igen til byfest i Kalundborg med masser af gode forlystelser. Det foregår på Klostertorvet og Vænget, og det kan der ikke laves om på.PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Tivoli er klar til byfest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tivoli er klar til byfest

Kalundborg - 24. juli 2017 kl. 16:48 Af Charlotte Koefoed Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Tivoliland er med ved Esbern Snares byfest i denne uge, så sørger Sjællands største omrejsende forlystelsespark for at underholde hele familien. Gæsterne bydes både på vilde nyheder og den kendte, nostalgiske tivoli-charme.

Læs også: Byfest med sjov i gaderne

- Vi er lidt begrænset på pladsen, så vi kommer ikke med hele vores sortiment, men vi har så meget som overhovedet muligt med, fortæller Marianne og Kjeld Christensen, der begge har fejret 40-års jubilæum i Tivoliland.

Tivoliland har gennem flere år været med til byfesten i Kalundborg og har over 80 forlystelser i sit katalog.

- I år vil vi førsøge at få vores meget populære WaterBalls med - som kort sagt går ud på, at man kan gå på vandet, griner Marianne Christensen.

Også Gold Mine rutsjebanen er med og mange andre sjove forlystelser.

Tivoliland åbnes torsdag klokken 12 og de to andre dage klokken 10, og det ligger fast, at det også i år er med placering på Klostertorvet og Vænget:

- Den placering kan ikke ændres, selv om der er gjort ihærdige forsøg på at finde en anden egnet placering, siger Anita Winther fra Kalundborg Handelsstandsforening.

- Jeg havde øje på Havneparken som nyt sted for tivoli under byfesten, men det er ikke lykkedes. Det vil være for farligt både med hensyn til vand og vind.

Det er af hensyn til beboerne nær de steder, der er tivoli under byfesten, at der har været kigget på mulighederne for en ændret placering.

- Desværre er det ikke muligt. Jeg har forståelse for, at beboerne føler sig ramt af støj, men håber, de igen i år vil bære over med os, lyder det fra Anita Winther.