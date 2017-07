Det gamle Hvidebæk Rådhus er sat til 2,6 millioner kroner, og for 3,2 millioner får man et par grunde ekstra med i købet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Til salg igen: Gammelt rådhus for 2,6 millioner

Kalundborg - 27. juli 2017
Af Ulrik Reimann

Det er kun et halvt år siden, at anpartsselskabet Multi-Investor købte det tidligere Hvidebæk Rådhus på Hovedgaden 62 i Ubby. Med i købet fulgte to tilhørende grunde, Hovedgaden 58-60, hvor der på den ene stod et hus, som var dømt uegnet til beboelse og nu er blevet revet ned. Og nu er rådhuset og de to grunde sat til salg igen hos Nybolig Erhverv.

Niels Jørgensen, direktør i Multi-Tech, oplyser, at Multi-Investors ejendom nu er sat til salg for 3,2 millioner kroner for både rådhus og de to grunde, Hovedgaden 58 og 60. Hvis man kun vil have nummer 62 med rådhuset, er prisen 2,6 millioner kroner, og her kommer prisen pr. kvadratmeter i bygningerne ned på omkring 1400 kroner, nævner direktøren.

- Bag købet lå et ønske om at udvikle bygningerne og skabe liv og omsætning, og der var nogle helt konkrete ideer til bygningernes anvendelse, fortæller Niels Jørgensen, som beklager, at ideerne ikke kunne realiseres.

Niels Jørgensen kører dagligt forbi det tidligere rådhus, og det har ærgret ham, at den store, gode og sunde bygning bare står tom. Men nu er strategien for Multi-Investor at ekspedere bygningen videre.

- Der var faktisk fornuftig interesse for bygningerne, som kan bruges til lidt af hvert: Bolig, institution, dagligvareforretning og let erhverv. En vis ombygning må man forvente, men generelt er bygningsmassen i rigtig god stand, fortæller Multi-Tech direktøren.

Den 1668 kvadratmeter store ejendom på Hovedgaden 62 i Ubby har stået tom siden 2014, hvor aktiviteterne fra de gamle kommuner blev samlet i Kalundborg Kommunes forholdsvist nye rådhus på Holbækvej i Kalundborg. Der er tre plan i bygningen, som er opført i 1970 og er tilsluttet fjernvarmeforsyning, og grunden er på 8125 kvadratmeter.

Hos Nybolig Erhverv er det Stine Søgaard, der har opgaven med at få afhændet det tidligere Hvidebæk Rådhus, og hun fortæller, at der har været forespørgsler, men de har endnu ikke ført til en købsaftale.