Tech-firma udvider i Kalundborg

Kalundborg - 22. januar 2017 kl. 21:01

For at tilgodese kundernes stigende efterspørgsel på inspektion og svejsning udvider den landsdækkende prøvningsvirksomhed Force Technology fra begyndelsen af 2017 deres kontor i Kalundborg og får herved mere end dobbelt så meget plads at boltre sig på.

- Force Technology er i Kalundborg og omegn kendt som den lokale samarbejdspartner, som kan varetage hele processen: Fra indledende forundersøgelser, konstruktionsdesign og prøvning (NDT) over drift og løbende vedligehold til dekommissionering. Dette omdømme ønsker vi at bibeholde og udvikle yderligere for fremtiden, oplyser Henrik Winther, afdelingschef NDT Danmark hos Force Technology.

De nye forbedrede faciliteter og den ekstra plads er blandt andet blevet brugt til installering af svejsekabiner. Der åbnes hermed op for, at svejsere hurtigt og nemt i lokalområdet kan blive certificerede med de rigtige og nødvendige svejserpas, hvilket er af afgørende betydning for dokumentation af svejsearbejdet.

På indvielsesdagen kan man møde lokalkendte Force Technology medarbejdere og gennem forskellige demonstrationer i de nye lokaler få et indblik i, hvad Force Technology kan tilbyde virksomheder inden for inspektion og svejsning - uanset om man arbejder i en lille virksomhed eller i en stor international virksomhed.

Indvielsen af de nye lokaler foregår onsdag den 1. februar fra kl. 14 til kl. 17 på Hareskovvej 17G (Casa Danica), Kalundborg, hvor kunder og forretningsforbindelser er velkomne.