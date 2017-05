Uno-X-tanken på Høng Landevej skifter navn. Der skal stå Bonus på skiltet.

Tank skifter navn

Kalundborg - 09. maj 2017 kl. 21:06 Af Charlotte Koefoed Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tankstationen på Høng Landevej 10, der hidtil har flaget gult og rødt under Uno-X navnet, skifter farve, logo og skilte.

Bonus, som stationen kommer til at hedde, vil fortsat være en selvbetjent station, men med større fokus på at være lokal.

Navneskiftet sker som en konsekvens af, at Uno-X har besluttet at opdele sit netværk af tankstationer i to kæder, der hver for sig skal være mere målrettet kundernes behov lokalt.

- Vi har valgt at dele Uno-X netværket op i to kæder, som gør det muligt at imødekomme kundernes behov på bedst mulig vis. Bonus er den lokale station, hvor der ofte er flere services som vask, butik og værksted tilknyttet, mens Uno-X udelukkende er fokuseret på brændstof og kunder, der ønsker den hurtige tank­oplevelse, forklarer Georg Hansen, der er netværkschef i Bonus.

Fællesnævneren for Bonus-stationerne vil som udgangspunkt stadig være et selvbetjent koncept, men der vil næsten altid være mennesker på Høngs Bonus-station samt på det tilstødende autoværksted.

- For at overleve på et meget konkurrencepræget benzinmarked har Bonus reduceret omkostningerne. Blandt andet har vi fjernet muligheden for kontant betaling.

- Vi er klar over, at det er noget, nogle af vores kunder lige skal vænne sig til - omvendt reducerer det risikoen for bekostelige indbrud og hærværksforsøg på Bonus-stationen, siger Georg Hansen og tilføjer, at Bonus stationen stadig modtager alle betalingskort inklusive det gule Uno-X kort.