Se billedserie Jerslev. Tangokærlighed. Per og Maria driver Tangoskole på Stationsvej 3a. Foto: Peter Andersen

Tangoen bragte Maria og Per sammen

Kalundborg - 03. januar 2017 kl. 10:06 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke kærlighed ved første blik.

Det fortæller de begge. Vi mødes med 42-årige Maria José Grattarola Hansen og 61-årige Per Grattorola Hansen i danselokalet, hvor der flere gange om ugen bliver undervist i argentinsk tango.

Plejebarnet Mohamed på næsten syv år er der også.

Siden maj 2013 har Den Argentinske Danseskole været i Jerslev, og der p.t. fire hold om ugen, som får undervisning. De fleste elever har fundet til danseskolen via mund-til-mund-metoden.

Men hvordan gik det til at en 42-årig tangodanser fra Uruguay flyttede til Danmark og blev gift med en dansk smed, som sælger støvsugere til industrien?

Per stiftede første gang bekendtskab med tangoen, da han var på forretningsrejse i Istanbul i Tyrkiet. På hotellet var der en såkaldt milonga, som er åbent arrangemnet, hvor alle kan komme og danse tango med hinanden.

- Det blev jeg helt fascineret af, siger Per G. Hansen.

Da han kom til Danmark, begyndte han derfor at gå til tango på aftenskole i Slagelse, hvor han blev endnu mere bidt af det.

- Tango er enten eller. Enten er det ikke noget eller så falder du i gryden, siger Per G. Hansen.

Han bor i den gamle stationsbygning i Jerslev, og han fik hurtigt bygget danselokalet i bygningen ved siden af huset, som han bor i.

Han rejste til Buenes Aires i Argentina for danse tango, og her blev han inviteret til et selskab, hvor han kom til at sidde ved samme bord som Maria, og de fik snakket sammen.

Hun kendte godt til Danmark i forvejen, fordi hun havde været der flere gange for at undervise i tango. Hun fik at vide, at der var mulighed for at holde workshops hos Per.

Som sagt, så gjort. Hun kom og holdt en workshop, og det var der, at der for alvor blev skabt kontakt mellem de to. De begyndte at skrive meget sammen.

Da hun skulle holde anden workshop i Jerslev, boede hun hos Per, og de blev kærester og efter et stykke tid forlovede de sig. I begyndelsen boede Maria skiftevis i Buenes Aires og hos Jerslev.

- Alle mine ting var i min lejlighed i Buenes Aires, men jeg følte mig ikke hjemme længere, fortæller Maria.

Der skulle egentlig gå et halvt år, inden de igen skulle ses, men så lang tid kunne de ikke undvære hinanden.

Hun flyttede derfor permanent til Danmark, som hun altid har følt sig godt tilpas i. Men de første par år var svære, hvor alt var nyt, og hun ikke kunne sproget.

- Tangoen har bragt os sammen, selvom vi ikke danser på samme tangoniveau, siger Per G. Hansen.

Den Argentinske Danseskole arrangerer tangofestival den 19. til den 22. januar, hvor Eric Dinzel og Flavia Kohut underviser.