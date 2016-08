Tæt på hver 10. borger vil få glæde af lavere topskat

Men sandheden er, at ikke færre end 3650 skatteborgere i Kalundborg vil få glæde af en lavere topskat. Det er tæt på hver 10. skatteyder ud af de godt 41.000, der betaler skat i kommunen. Det svarer til, at 88 ud af 1000 skatteydere berøres af en ændring af topskatten.

- Forklaringen er, siger økonomichef i Kalundborg Kommune, Bjarne Dybdahl Andersen, at vi har ekstraordinært mange borgere på overførselsindkomst. Men altså også, at rigtig mange borgere i kommunen tjener pænt over gennemsnittet. Antallet af borgere i Kalundborg Kommune, der vil opnå en skattenedsættelse på mindst 50.000 kroner ved en reduktion af topskatten fra de nugældende 15 procent til 10 procent, som LA kræver, vil blot være et par håndfulde. Antallet af borgere, der vil opnå en skattenedsættelse på ikke under 50.000 kroner ved en total afskaffelse af topskatten, er 325 - ud fra beregninger fra 2015.