Syv har lagt billet ind på at bygge Ny Vesthavn

De syv virksomheder, som er prækvalificeret til at afgive bud på entreprise A og som altså opfyldte kravene til prækvalifikation, er Arkil Fundering A/S, Per Aarsleff A/S, MT. Højgaard A/S, C.G. Jensen A/S - Van Oord DMC, NCC Danmark A/S (Hercules Fundering), Munck Havne & Anlæg A/S samt M.J. Eriksson A/S.