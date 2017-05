Klar til første spadestik. Fra venstre mod højre er det Michael Hallgren, Novo Nordisk, Karsten Buchhave, Bigadan, Jesper Haugaard, Novozymes, Thomas Dalsgaard, DONG Energy og borgmester Martin Damm (V) . Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Symbiosen strålede i gråvejret

Kalundborg - 30. maj 2017 kl. 08:24 Af Martin Stokkebro Moestrup

Grå skyer havde mandag afløst weekendens sommervejr. Alligevel var der bred enighed om, at det er noget af en solstrålehistorie, der blev sat gang i med Bigadan og DONG Energys byggeri af et nyt biogasanlæg ved Asnæsværket.

- Det er et fantastisk projekt, lød det to gange inden for få minutter af borgmester Martin Damms tale i forbindelse med det første spadestik, som han selv senere skulle tage.

Roserne kommer af, at landmænd i mange år har brugt spildprodukter fra Novo Nordisk og Novozymes som gødning. Nu tilføjes der, med det nye biogasanlæg, endnu et element til genanvendelsen ved først at udnytte biomassen til biogas for derefter fortsat at bruge den resterende biomasse til gødning. Biogasanlægget forventes at kunne producere naturgas svarende til 5.000 hustandes forbrug.

- Landmændene skal hovedsageligt bruge kvælstof og fosfor som gødning. Som det er i dag, er der derfor en del af biomassen i form af plantedele, der ligger og rådner på markerne. Det reducerer vi kraftigt, når det nye anlæg kommer op at køre, fortalte Jesper Haugaard, Vice President i Novozymes.

Michael Hallgren er Senior Vice President hos Novo Nordisk og formand for Kalundborg Symbiosis. I hans indledende tale betegnede han det kommende biogasanlæg som en del af symbiosen 2.0. Det industrielle samarbejde har gang i en række nye projekter med anlægget til op mod en kvart milliard som et af de større.

- De seneste par år har vi arbejdet på at give symbiosen nyt liv gennem nye visioner. Vi vil gerne udbygge samarbejdet, og et stort commitment som det her anlæg er en god måde at gøre det på, sagde Michael Hallgren.

For DONG Energy er der tale om, at det er første gang, virksomheden begiver sig ind på feltet for biogasproduktion.

- Derfor er vi også begejstrede over at have så erfarne partnere at trække på. Både i forhold til Bigadan, der kommer til at drive anlægget, og i forhold til Novo og Novozymes og symbiosesamarbejdet i det hele taget, sagde Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.