Det var en stor ære for 15-årige Arthur Henriksen at kunne overrække første etapes Bakketrøje til danske Andreas Kron, der kører for Riwal Platform Cycling Team. Foto: Thomas Olsen

Syg cykelfan fik lov at overrække Bakketrøjen

Ved tirsdagens store cykelfest i Kalundborg var der én, der glædede sig ekstra meget til at se rytterne suse over målstregen på første etape af Post Nord Danmark Rundt.

Det var 15-årige Arthur Henriksen fra Holbæk, som i dagens anledning havde fået lov at få æren af at overrække Bakketrøjen til den rytter, som opnåede flest point i dagens bakkespurter.

Make A Wish Ønskefonden, som giver syge børn store oplevelser, sørgede derfor for, at den cykelglade, unge mand tirsdag kunne komme med op øverst på podiet for at iføre vinderen trøjen.