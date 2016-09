Der er god interesse for at bevare ringridningen i Løve. Det fremgik af infomødet forleden. Foto: Ole Hedelund Andersen

Styr på fremtidens ringridning

Der er foreløbig otte interessderede, der gerne vil videreføre den traditionelle ringridning i Løve. Det kom frem ved et møde, som styregruppen for ringridningen holdt i Løve forsamlingshus. Det skriver Nordvestnyt.

De to hovedkræfter, Hanne Olsen og Vagn Larsen, har valgt at træde tilbage som de centrale tovholdere for i stedet at hjælpe til som »menige«.

- Styregruppens arbejde handler om at få tingene til at hænge sammen, at få ting gjort og bevare overblikket. Der er nemlig mange andre involveret i arbejdet om ringridningen. Men styregruppen skal have overblikket og sørge for, at ting bliver gjort, siger hun.