Vor Frue Kirke i Kalundborg, hvor parterne holder tand for tunge om striden mellem menighedsråd og sognepræst Li Have Otterstrøm. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Strid om sognepræst fortsætter i det skjulte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strid om sognepræst fortsætter i det skjulte

Kalundborg - 05. september 2017 kl. 07:45 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var krisen mellem menighedsrådet og sognepræst Li Have Otterstrøm fra Vor Frue Kirke i Kalundborg, der var på dagsordenen, da biskop i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, holdt møde med menighedsrådet ved Vor Frue Kirke i Kalundborg den 21. august.

Dagen efter møde med biskoppen, hvor Peter Fischer-Møller havde fremlagt en række forslag til løsninger af de aktuelle udfordringer, holdt menighedsrådet et møde om situationen og havde lovet at vende tilbage med en melding til biskoppen. Nordvestnyt har flere gange derefter været i kontakt med biskoppen, som fortalte, at han ikke havde hørt noget fra menighedsrådet, som i øvrigt besluttede at holde endnu et møde om sagen.

Heller ikke efter dette møde ønskede biskoppen at fortælle noget og opfordrede Nordvestnyt til at kontakte formanden for menighedsrådet, Søren Juul, som kort oplyste, at han heller ikke har nogle kommentarer.

Nordvestnyt har også forgæves forsøgt at træffe sognepræst Li Have Otterstrøm for en kommentar til den dybe og langvarige strid i Vor Frue Kirke.

Ifølge Nordvestnyts oplysninger er der massiv modstand mod sognepræsten i menighedsrådet, hvor et overvældende flertal ikke ønsker at samarbejde med sognepræsten.