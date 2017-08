Der er altid mindst én slæbebåd med vandkanoner i Kalundborg Havn på grund af en aftale mellem Svitzer og Statoils raffinaderi.

Send til din ven. X Artiklen: Strid om havnesikkerhed fortsætter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strid om havnesikkerhed fortsætter

Kalundborg - 03. august 2017 kl. 15:27 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Det beroede ikke på en beredskabsplan for Kalundborg Havn, at slæbebådene blev inddraget med en givetvis helt afgørende indsats. Sådan skrev tre bekymrede borgere, Geo Østergaard, Per Jensen og Erik Dannenberg, om Avista-storbranden i Kalundborg i et debatindlæg i Nordvestnyt mandag den 1. august. I samme debatindlæg beskyldte de tre havnedirektør Bent Rasmussen for at smykke sig med lånte fjer på sikkerhedsområdet.

Det skyldtes, at læserbrevsskribenterne troede, at havnedirektør Bent Rasmussen forsøgte at give det indtryk, at slæbebådenes indsats var et reaultat en en beredskabsplan for Kalundborg Havn, hvor den rettelig er en aftale mellem Svitzer og Statoils raffinaderi. Dét oplyste havnedirektøren til Nordvestnyt, men detaljen om de kontraktlige forhold for beredskabsaftalen om slæbebåden var ikke indeholdt i artiklen.

Det ligger dog fast, at mindst en slæbebåd med vandkanoner i Kalundborg Havn på ethvert tidspunkt er en fordel i tilfælde af brand overalt på Kalundborg Havn, fordi slæbebådene hurtigt kan gribe ind. Som det blev fornemt demonstreret under den voldsomme brand i Avista Oils spildolieraffinaderi på Juelsmindevej om morgenen mandag den 24. juli.

Havnedirektør Bent Rasmussen siger med et tydeligt suk, at kritikergruppen efterhånden burde kende ham godt nok til at vide, at han aldrig smykker sig med lånte fjer:

- Undersøgelsen af brandårsagen er ikke færdig. Den er vigtig for at lære, hvad der eventuelt kan gøres bedre i fremtiden, siger havnedirektøren og tilføjer, at kritikergruppen nok aldrig stopper med mistænkeliggørelsen af Kalundborg Havns planer og informationer til offentligheden.

»Det er uforståeligt, at Kalundborg Havn i flere sammenhænge skal være omgærdet af enten ingen eller mangelfuld information«, skrev de tre bekymrede borgere i gruppens seneste læserbrev.

I samme læserbrev fremhævede gruppen en kommentar, som formanden for teknik- og miøjøudvalget, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), var blevet citeret for på TV Øst: »Vi kan jo ikke være herre over, at der sker en brand som denne her kaliber, men der er nogle ting, vi skal forholde os til«. Det tyder ifølge gruppen på, at formanden ikke mener, at havnen var beredt på situationen.

Nordvestnyt har spurgt Karl-Åge Hornshøj Poulsen, hvad han mente med »nogle ting, vi skal forholde os til«:

- Det var den ikke afsluttede undersøgelse af brandstedet, jeg tænkte på. Tilladelserne til Avista var i orden, og der er aldrig tidligere i virksomhedens mangeårige historie sket noget tilsvarende, siger udvalgsformanden, som ikke kan se, at der er noget i vejen for, at Avista Oil genopbygger sit raffinaderi samme sted.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen siger, at han afventer politiets konklusion om Avista Oil-branden, og så roser han i øvrigt beredskabet for indsatsen med slukningen af branden på Juelsmindevej - både fra landsiden og vandsiden.