Høng Varmeværk ønsker at etablere et anlæg med et sol­fang­erareal på 18.000 kvadratmeter, og det bakkes op af udvalget for teknik og miljø. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Stort solfangeranlæg i Høng kræver lokalplan

Kalundborg - 14. september 2017 kl. 06:39

Høng: - Det er jo helt i tråd med vores ønske om at være en grøn kommune.

Sådan siger formanden for udvalget for teknik og miljø, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), om ansøgningen fra Høng Varmeværk om at etablere et solfangeranlæg. Anlægget omfatter et solfangerareal på cirka 18.000 kvadratmeter og en akkumuleringstank på cirka 3000 kvadratmeter.

- Det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen, men forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan, fortæller udvalgsformanden. Der skal også gennemføres en VVM-screening og udarbejdes et varmeprojektforslag. Efter planloven har kommunen herefter pligt til at udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt.

Solfangeranlægget planlægges etableret på en del af matr. nr. 9 nm, Høng by, Finderup, der ligger i tilknytning til varmeværkets nuværende matr. nr. 7dv på Banemarken 8 i Høng.

Ansøger har tilkendegivet, at projektet er betinget af, at projektforslag er godkendt senest den 30. juni 2018, og at anlægget kan idriftsættes senest 30. juni 2019.

ur