Kalundborg Kommune har haft hele til at få storrygere til at kvitte tobakken. Nu skal der kigges på rygestopindsatsen for de unge rygere. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Storrygere kvitter tobakken - nu er det de unges tur

Kalundborg - 05. juli 2017 kl. 13:57 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

66 procent af de deltagere, som gennemførte forløbet Sammen kvitter vi tobakken i Kalundborg Kommune, var røgfri ved afslutningen og et halvt år efter var 55 procent stadig røgfri.

Det er højere end forventet, som kun var 40 procent ved afslutning af forløbet og 25 procent efter et halvt år.

- Det har virket rigtigt godt. Også i forhold til at skabe lighed på sundhedsområdet, og give et tilbud til de grupper, som er sværere at nå med de almindelige sundhedstilbud, siger Peter Jacobsen (DF), formand for Ældre- og Sundhedudvalget.

Målgruppen for Sammen kvitter vi tobakken var storrygere (over 15 cigaretter om dagen), og derudover har mange i gruppen udfordringer socialt, psykisk eller fysisk, og det særlige ved tilbuddet var, at rygestopmedicinen var gratis og der var individuel rådgivning til deltagerne.

Projektet har kørt i to år ved hjælp af satspuljemidler fra 1. april 2015 til 1. april 2017, og ved sidste kommunalbestyrelsesmøde nikkede politikerne ja til, at projekt skal fortsætte de næste to år.

I Kalundborg Kommune er der sket en stigning i antallet af unge rygere, hvilket er en del af en landsdækkende tendens.

Derfor har ældre- og sundhedsudvalget bedt administrationen om at komme med et oplæg med særlig fokus på de unge rygere samt sat det på dagsordenen på dialogmødet med børn- og familieudvalget.

- Der er desværre flere unge, som begynder at ryge, og de sædvanlige kampagner virker nok ikke på de unge, så vi skal nok gribe det anderledes an. Det skal måske foregår mere ansigt til ansigt, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

En undersøgelse viste, at der i 2013 var 27 procent daglig-rygere i aldersgruppen 15-25 år, og tallet var steget til 31 procent i en ny undersøgelse lavet i efteråret 2016/foråret 2017.

- Det er desværre gået den forkerte vej, siger Merete Mørch, sundhedskonsulent i Kalundborg Kommune.

- Løftede pegefinge virker ikke over for de unge. Mange unge føler sig udødelige, siger Merete Mørch, som er ved at uarbejde et oplæg til politikerne.

Hun peger på, at noget, der virker, er Kræftens Bekæmpelses forebyggelseprogram X:IT, som består af tre elementer, nemlig røgfri skole, undervisning og forældreinddragelse.

- På røgfri skoler må underviseren heller ikke ryge i skoletiden, siger Merete Mørch.

Forskning viser, at der er 25 procent færre rygende elever på X:IT-skoler.