Marie Carmen Koppel med sin faste pianist Steen Rasmussen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Stor stemme giver nytårskoncert i kirke

Kalundborg - 11. januar 2017 kl. 16:59 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2015 sang Marie Carmen Koppel intenst og rørende Simon & Garfunkels »Bridge Over Troubled Water« for 30.000 mennesker ved mindehøjtideligheden ved Krudttønden i København for ofre og sårede efter skud-attentaterne.

Nu kommer Marie Carmen Koppel til Nyvangskirken i Kalundborg, hvor hun kan opleves til nytårskoncert søndag den 22. januar kl. 16.

Sangerinden med den store gospel-stemme har tidligere udtalt, at »Bridge Over Troubled Water« er hendes yndlingsnummer, så mon ikke der er en pæn chance for, at sangen også er med på programmet i Nyvangskirken?

Her vil publikum få adskillige smagsprøver på Marie Carmen Koppels formidable soul- og gospel-teknik, blandt andet opnået i et kirkesamfund i New York.

I glød, intensitet og sound kommer Marie Carmen Koppel tæt på den klassiske amerikanske soul, der har rødderne plantet i gospel-traditionen og flirter lidt med jazz og reggae.