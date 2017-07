Stor politisk utilfredshed med udbud om rengøring

- Partierne har ikke kunnet få udleveret sagsmaterialet, men måtte indfinde sig på rådhuset for at læse akterne. Her kunne vi konstatere, at kommunens eget udbud var mangelfuldt, og dokumentationen bestod i et aktstykke, hvilket gav det indtryk, at der ikke var arbejdet helhjertet med at hjemtage rengøringen til kommunen, siger Niels Erik Danielsen.