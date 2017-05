Se billedserie Stiftende generalforsamling for Friskolen på Røsnæs. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Stor opbakning til ny friskole

Kalundborg - 31. maj 2017

Friskolen på Røsnæs kom godt fra start. Indtil nu har det været en frivillig styregruppe, som har arbejdet for at skabe en friskole, der kan overtage pladsen, når Røsnæs Skole lukker ved udgangen af skoleåret 2017/2018. I aftes blev der imidlertid holdt stiftende generalforsamling for både skolebestyrelsen og støtteforeningen.

Og det skorter ikke på opbakning fra lokalsamfundet. Refsnæs Sparekasse har stillet styregruppen i udsigt, at man vil støtte den nye skole med 100.000 kroner, når skolen er kommet i gang i 2018, og Røsnæs Udvikling og Beboerforening har tilbudt den nye friskole, at de vil låne skolen penge til at betale det depositum på i alt 30.000 kroner, som skal betales til Undervisningsministeriet, når man vil starte en ny friskole.

Mindst lige så vigtigt er det imidlertid, at der allerede nu er 70 elever, der har tilmeldt sig den nye skole.

- Rigtig mange af dem er allerede elever på vores skole, men cirka en tredjedel er i dag elever på skoler inde i Kalundborg. Derudover har vi 10 elever, som starter i 0. klasse på Røsnæs Skole efter sommerferien. Vi tror og håber, mange af dem vil følge med over i den nye skole. Tilmeldingen er endnu ikke bindende, men vi er meget fortrøstningsfulde, siger Karin Anholm, der er medlem af styregruppen.

Det var det da heller ikke noget problem at finde frivillige til de to nye bestyrelser. Skolebestyrelsen fik valgt ni faste medlemmer samt to suppleanter, mens ni meldte sig til at sidde i bestyrelsen for støtteforeningen.