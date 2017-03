Stor interesse for at blive diplomingeniør

Her får man det første rigtige fingerpeg om, hvor stor interesse der er for den nye uddannelse. Efter to informationsmøder i Roskilde og Kalundborg i denne uge, er Centerchef for Engineering Dorthe Kjær Pedersen dog meget fortrøstningsfuld.

- Interessen herhjemme er naturligvis størst for den danske udgave, men flere danske elever har også vist interesse for at følge undervisningen på engelsk, for at få et mere internationalt udsyn. På mødet i Kalundborg torsdag aften havde vi i øvrigt to ikke dansk talende elever på besøg, fortæller hun.