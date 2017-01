Stor Othello-dyst i Rørby

Spillet er kendt under flere navne og foregår på et bræt med 64 felter og lige så mange tofarvede brikker, som de to spillere skiftes til at sætte og vende, mens brættet fyldes ud. Under navnet »Reversi« var spillet populært i 1800-tallets England, og siden 1971 har det med let ændrede regler som »Othello« bredt sig fra Japan til resten af verden.