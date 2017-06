Krydstogtsæsonen 2017 i Kalundborg blev indledt med Thomson Celebration i sidste uge. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Større krydstogtskibe til Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Større krydstogtskibe til Kalundborg

Kalundborg - 06. juni 2017 kl. 19:00 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De krydstogtskibe, der anløber Kalundborg Havn i de kommende år, bliver større. Rederiet Thomson Cruises, hvis skib, Thomson Celebration, anløb Kalundborg fredag den 2. juni, bebuder således fire anløb i 2018. I 2019 får Kalundborg Havn desuden besøg af et helt nyt krydstogtskib på 76000 GT.

- Det er en stor glæde for Kalundborg havn, at modtage nye anløb af Thomson Cruises, der har været trofaste kunder i Kalundborg over de seneste 10 år med få afbrydelser. Kalundborg er helt sikkert et hit blandt Thomson Cruises' gæster, og flere af dem er blevet anbefalet at besøge Kalundborg af tidligere cruise gæster her i byen, siger Liselotte Rørup, Cruise & Marketing Manager i Kalundborg Havn.

I forbindelse med Thomson Celebrations anløb i fredags siger Kalundborg Havn i øvrigt varmt tak for den velkomst, Kalundborg by gav krydstogtsgæsterne. Det er ikke sidste gang, at Kalundborg får besøg af Thomson Celebration, som anløber Kalundborg Havn yderligere fire gange i denne sæson, næste gang den 7. juli. Kalundborg har desuden sikret sig anløb fra netop Thomson Cruises i 2018, hvor rederiet kommer med fire nye anløb. Første anløb i 2018 er den 25. maj. Herudover har havnen i 2018 også anløb fra Saga Cruises.

- Endnu en glædelig nyhed er, at vi allerede nu kan melde ud, at vi i 2019 har fået fem anløb på et stort 76000 GT krydstogtskib. Vi kan desværre ikke melde navnet ud på skibet endnu, da rederiet ikke ønsker at frigive det, før de har udsendt cruise-programmet for 2019, men vi kan sige, at det bliver endnu et nyt, stort skib, siger Liselotte Rørup.

Havnedirektør Bent Rasmussen siger, at det er med fornøjelse, at han allerede har booket kajer til de fem første anløb i 2019:

- Det viser, at vi har set rigtigt, og at trenden med anløb af større skibe breder sig, og at de er tidligere og tidligere ude for at sikre sig kajplads. Vi vil arbejde hårdt på at få yderligere anløb ind i 2019 og årene fremover, understreger havnedirektøren.