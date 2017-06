Se billedserie Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) besøger Føtex i Kalundborg.Foto: Allan Nørregaard

Støjberg besøger varehus for at høre om flygningepraktik

Kalundborg - 04. juni 2017 kl. 17:01 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag den 20. juni kommer Inger Støjberg (V)til Kalundborg, hvor hun skal besøge Føtex.

Her skal udlændinge- og integrationsministeren høre om Føtex's erfaringer med at have flygtninge i virksomhedspraktik.

- For to år siden begyndte vi i Dansk Supermarked at have flygtninge i praktik, siger Dennis Larsen, varehuschef i Føtex i Kalundborg.

- Flygtninge lærer om danskhed og hvad kulturen er på det danske arbejdsmarked, siger han.

Flygtningene kommer i praktik i tre måneder, og om formiddagen får de sporgundervisning og om eftermiddagen arbejder de i Føtex.

- Det kan være lettere at lære sproget, hvis man for eksempel skal svare på spørgsmål fra en kunde, i stedet for kun at sidde på skolebænken, siger Dennis Larsen.

I øjeblikket har Føtex i Kalundborg en flygtning i praktik, og der starter fire i praktik i næste uge.

Indtil videre har en af flygtningene, som har været i praktik i Føtex i Kalundborg, som er blevet fastansat.

Inger Støjberg skal høre hvordan praktikken fungerer, og hvordan samarbejdet har været med Jobcenter Kalundborg, Sprogcentret i Kalundborg og Kalundborg Kommune.