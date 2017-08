Stjålet bil på mark

Den mandlige fører var gået fra stedet, men kort efter blevet samlet op af en anden bilist, hvis bilnummerplade var blevet aflæst. Den forulykkede bil var meldt stjålet i Sydøstjyllands Politikreds, og ved efterforskning via den hjælpende bilist lykkedes det at finde frem til en 21-årig mand fra Barrit, der kunne mistænkes for at være biltyven og fører af den forulykkede bil. Politiet fik telefonisk kontakt til ham, men han var ifølge egne oplysninger på vej mod Jylland. Han kan dog forvente at blive kontaktet af det lokale politi med henblik på sigtelse og afhøring til sagen. Ingen andre trafikanter var involveret i ulykken med den stjålne bil.