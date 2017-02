Stigbordet i Sukkerkanalen forhindrede større vandmasser i at trænge op i Nedre Halleby Å under stormfloden den 7. januar 2017. Fotoet er taget 11 timer efter højeste vandstand, som var 32 cm lavere end ved den forrige stormflod, hvor strigbordet ikke var lukket.Åen blev afvandet hurtigtgennem Flasken, som er åens eget udløb i Storebælt. Foto: Erling Brock Jakobsen

Stigbord var effektiv vandspærring

Erling Brock Jakobsen fra Bjerge Sydstrand roser Kalundborg Kommune for velvillighed i et samarbejde om at begrænse skaderne under de to nylige stormfloder ved at stigbordet i Sukkerkanalen.