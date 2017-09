To af de tre unge mænd, der brændte sommerhuset i Saltbæk ned den 17. februar i år, fik deres dom ved Retten i Næstved den 7. august. Foto: Thomas Olsen

Statsadvokat vil have dom skærpet for brandstiftere

Kalundborg - 04. september 2017

De tre unge mænd, der brændte et sommerhus i Saltbæk ned til grunden den 17. februar i år risikerer at få deres straffe skærpet, efter at statsadvokaten i København har valgt at anke den dom, der faldt over to af mændende den 7. august i Retten i Næstved.

De to mænd var tiltalt for en række lovovertrædelser, herunder sommerhusbranden og våbenbesiddelse. Det er sidstnævnte, der har ført til ønsket om skærpelse fra statsadvokaten. Det forklarer Mads Skovby Hansen, anklagerfuldmægtig ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der førte sagen i byretten i Næstved, og som indstillede til statsadvokaten at anke dommen til skærpelse.

- Vi er ikke enige i, at de to unge mænd skal straffes efter våbenloven (som de blev, red.), men mener, at de skal straffes efter straffeloven, siger Mads Skovby Hansen.

Strafferammen for at blive dømt efter straffeloven er betydeligt hårdere, end hvis man dømmes efter våbenloven. De to unge mænd blev idømt henholdsvis to år med seks måneders ubetinget fængsel og et år og otte måneder med fem måneders ubetinget fængsel.

Vælger Østre Landsret at straffe dem efter straffeloven kan alene den del af straffen, der relaterer sig til våbnene, give mellem et og halvandet års ubetinget fængsel, forklarer Mads Skovby Hansen.

De to unge mænd er begge løsladt, da de på grund af varetægtsfængsling allerede har udstået deres straf. Den sidste gerningsmand er tiltalt i sin egen sag, som først afgøres efter ankesagen i Østre Landsret, da dommen har indflydelse på hans sag.

Ankesagen er berammet til at finde sted i december.