Efter at Statoil Refining Denmark A/S i Kalundborg i 2015 leverede det flotteste økonomiske resultat nogensinde, kom selskabet således også ud af 2016 med et pænt økonomisk resultat.

Statoil fastholder fremgang

En meget tilfreds administrerende direktør, Jofrid Klokkehaug: - Jeg er meget glad for, at vi har medarbejdere, der sørger for at udvikle og drive raffinaderiet så optimalt som muligt, således at vi holder høj produktion i et godt marked.