Stationsbygning er til salg

Husets historie hænger sammen med beslutningen om, at togforbindelse mod Vestsjælland og Sydsjælland skulle forbedres; derfor blev Hørve-Værslev jernbane en realitet. Da Føllenslev sammen med Eskebjerg var et af de større stop på banen, blev der virkelig gjort noget ud af stationsbygningen, som i dag stadig har masser af detaljer, der leder tankerne tilbage til Føllenslevs storhedstid, siger Joan Jensen fra Realmæglerne, Svinninge, som har ejendommen til salg.

Hørve-Værslev jernbane var i drift fra 1919 til 1956, så der er ikke længere risiko for at blive forstyrret af et tog i baghaven til stationsbygningen.

Joan Jensen oplyser, at der er mulighed for at få en anderledes villa og for at indrette sig helt specielt i de store, flotte rum. Villaen har igennem tiden gennemgået istandsættelse, og det er sket med respekt for bygningen og dens historie, nævner mægleren.