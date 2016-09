Se billedserie Eventyrhuset er den eneste børnehave i Kalundborg, der gør brug af en fælles madordning, fortæller kostfaglig leder Kirsten Herløv. Foto: Peter Andersen

Stærke og sunde sager

Kalundborg - 15. september 2016 kl. 08:22 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butternutsquashsuppe. Ordet ruller ikke ligefrem henover tungen, men efter lidt øvelse havde børnene i børnehaven Eventyrhuset fået nogenlunde fat i det.

Onsdag var det vigtigste dog ikke udtalen, men mere om børnene havde mod på at smage dagens frokostret.

Det havde langt de fleste af dem, også selvom det var en noget anerledes ret, end det de normaæt var vant til.

- Hvert år fejrer man på daginstitutioner landet over en fælles Maddag, for at sætte fokus på betydningen af et sundt frokostmåltid. Hvert år er der fokus på en bestemt madgruppe. Sidste år handlede det om fisk, forklarer kostfaglig leder ved Eventyrhuset Kirsten Herløv.

I år var fokus imidlertid flyttet op på landjorden til grøntsager, hvorfor dagens ret indeholdt blandt andet gulerødder, squash og ingefær.

Inden selve frokostmåltiddet blev børnene præsenteret for de forskellige grøntsager, og fik mulighed for at smage dem i rå form.

Særligt indtryk på børnene gjorde ingefæren. Flere af børnene måtte i høj fart løbe over og drikke et glas vand efter at have smagt den stærke ingefær.

Eventyrhuset er i øjeblikket den eneste daginstitution i Kalundborg, hvor forældrene har valgt at deres børn skal gøre brug af en fælles madordning.

- En af ideerne ved maddagen er også at sætte fokus på madordningen. Det har nogle fordele med en fælles madordning. Vi er sikre på at børnene får et sundt og nærende måltid til frokost, og der er ingen af børnene, som er misundelige på de andre, når de ser deres madpakker, siger Kirsten Herløv.