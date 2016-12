Springdyret skal luftes

Julen har det med at sætte sig på sidebenene. Nytårsfestlighederne er heller ikke ligefrem rene slankekure. Men den slags kan motioneres væk. Og hvis det kan ske på en ny måde, i redskaber, de fleste ikke benytter til hverdag, så er det måske værd at gå efter.

En måde at tabe sig på er som bekendt at få rørt kroppen. Bevægelse giver, udover en trænet krop, også bedre indlæring - ja motion er godt for meget, er Niels Skak og Flemming Andersen enige om.

- Vi håber på at skabe en lille lokal event, hvor der forhåbentlig kommer mange for at springe med og få lejlighed til at se, hvad Gørlev Idrætsefterskole er for en størrelse - og måske høre mere om de lokale klubber, lyder det fra arrangørerne.