Springdyrerne blev sluppet løs

vis man havde fået et par ekstra kilo på sidebenene i løbet af juledagene, så var der fredag eftermiddag god mulighed for at tabe nogle af dem igen. Her inviterede Gørlev Idrætsefterskole i samarbejde med Sparekassen Sjælland til åbent hus i skolens springcenter under overskrifren: »Slip dit indre springdyr løs«.