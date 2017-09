Se billedserie Humøret var højt på den røde løber hos boesen. Privatfoto

Sporty og afslappet er in

Kalundborg - 14. september 2017 kl. 11:15 Af Jørn Nymand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den røder løber var igen rullet ud, og den var der rigtig mange, der betrådte, da Boesen på Nytorv endnu en gang havde fuldt hus til efterårets modeshow onsdag aften.

- Aftenens tema var rødt og leopard, beretter en tilfreds butikschef Mette Nielsen. Hun slår samtidig fast, at det aldrig tidligere har været så in at have et sporty og afslappet look.

Husets trofaste husmodeller viste igen i år efterårsmoden, og der blev præsenteret både tøj, jakker, sko og lingeri, mens Brillehuset sørgede for, at det store publikum også fik et blik på moden indenfor brillernes verden. Allé Salonen havde endnu en gang sat håret på alle modellerne.

Mette Nielsen fortæller, at med feminine flæser og lurex (tøj med en metaltråd, der er spundet sammen med garnet i eksempelvis en kjole for at give kjolen en metal-effekt) så kan det nærmest ikke blive mere rigtigt her i efteråret, hvor moden også er præget af mange stærke farver.

- Derudover er blonder altid at finde i modebilledet. Blonder er med til at skabe et alsidigt look, der udtrykker både den feminine og rå stil, forklarer Mette Nielsen.

Det er samtidig et rigtigt strømpeår, hvor nærmest alt er tilladt: Net, striber og glimmer eksempelvis.