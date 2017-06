Se billedserie Der diskes op med lækker vikingemad de to aftener. Foto: Claus Sørensen

Spis som vikingerne ved Tissø

Kalundborg - 13. juni 2017

Kom, smag, oplev og hyg. Kom og spis som vikingerne.

Opfordringen kommer fra Tissø Vikingemarked, som to sommeraftener byder på en ny og spændende aktivitet for alle, der har lyst.

Den ny sommeraktivitet finder sted ved Formidlingscenter Fugledegård ved Tissø fredag den 30. juni og lørdag den 1. juli klokken 18.30. Der bydes på vikingemad og underholdning.

Vikingernes mad var sund. Den var varieret. Og den var velsmagende. Det bliver de retter, der diskes op med de to aftener, også.

En totaloplevelse

»Spis som vikingerne« bliver en totaloplevelse med lækker mad, musik, ildshow og stemning.

Spisningen foregår i store vikingetelte på stedet ved Tissø, hvor vikingerne gennem 500 år havde kongsgård og kultsted.

Der fortælles om maden, om vikingernes spisevaner, fødevarer og vin og om området. På programmet er også musik, dans, bål og ildshow. Tre musikere og fem ildgøglere medvirker.

Frivillige fra Tissø Vikingemarked er pletten i vikingedragter og sørger for at give gæsterne en oplevelse ud over det sædvanlige. I teltene vil bænke og borde blive pyntet med skind og vilde blomster.

Tre retteres menu

Den menu, der bydes på ved Tissø, består af tre retter. Som forret serveres grøntsagssuppe med groft brød og rygeost. Hovedretten består af oksebryst i en sauce af rugkerner, pastinak, hestebønner og hvide gulerødder. Hertil salat af kål, nødder, æbler, kørvel, honningmarinade og hyldeblomst. Som dessert bydes på en lækker nødde-honningekage. Der spises af trætallerkener.

Det koster 250 kr. for voksne og det halve for børn at deltage. Der sælges mørkt øl, vin, mjød og sodavand.

Tilmelding til vikingespisningen skal ske til Henning Vingborg.

Der er plads til 50 gæster til vikingespisningen hver af de to sommeraftener, og pladserne afsættes i den rækkefølge, der bestilles. Der ventes at blive rift om dem. Arrangementet strækker sig hver af aftenerne over fire timer.

Ringen er hjemme igen

I forbindelse med vikingespisningen bliver der i løbet af de to aftener mulighed for, at deltagerne får en rundvisning i Formidlingscenter Fugledegårds flotte udstilling om stedet og om vikingekulten og de mange fund, der er gjort.

Blandt dem Tissøringen - verdens største guldfund fra vikingetiden. Tissøringen kan ses i udstillingen i en fornem rekonstruktion, der i nogle måneder har været lånt ud til Nationalmuseet, men som for få dage siden blev hentet hjem til Fugledegård.