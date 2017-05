Ældre- og sundhedsudvalgsformand Peter Jacobsen (DF) har store forventninger til et nyt specialkorps til socialt udsatte. Foto: Jens Nielsen Foto: JENS NIELSEN

Specialkorps til udsatte nærmer sig

Kalundborg - 16. maj 2017 kl. 22:06 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til Kalundborg Kommunalbestyrelses budgetseminar i august 2017 skal præsenteres et endeligt oplæg om et specialkorps, som skal tage sig af de mest socialt udsatte borgere.

Specialkorpset har netop været drøftet på dialogmødet mellem ældre- og sunhedsudvalget samt socialudvalget.

- Specialkorpset er rettet mod de borgere, som sidder i eget hjem, og som i lang tid ikke har fået ryddet op og gjort rent. Her er er det ikke nok med rengøring. De skal også have noget hjælp efterfølgende til at få løst deres problemer, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Det er en af kommunalbestyrelsens erklæringer for 2017-2020 at etablere et specialkorps rettet mod socialt udsatte borgere.

- Vi tænker, at det er bedst, at specialenheden kører i et regi for sig selv, og ikke kommer til at høre under Hjemmeplejen, siger Peter Jacobsen.

De ansatte skal have pædagogiske og sociale kompetencer til at klare opgaven, og derudover skal de også kunne klare den praktiske opgave som at gøre rent.

Repræsentanter fra Kalundborg Kommune tager til Aalborg snart for at se nærmere på det specialkorps, som man har der.

Til budgetseminaret i august skal ligge et økonomisk overslag klar for specialkorpset.