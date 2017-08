Netværksteamet skal hjælpe borgere, der lever afsondret og har det dårligt psykisk og fysisk. Foto: Morten Ravn

Specialkorps skal hjælpe udsatte borgere

Kalundborg - 09. august 2017

Der skal gøres en særlig indsats for de social udsatte borgere, som falder i gennem systemet, og det skal ske ved hjælp af et tværfagligt netværksteam blandt de eksisterende medarbejdere. Den toårige forsøgsordning sættes i gang i januar 2018.

- Det er borgere, som er gået i stå på grund af sygdom eller andet, og som måske ikke har fået gjort rent i lang tid, hvor der skal gøres en ekstraordinær indsats både socialt og praktisk, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Et enigt udvalg har derfor anbefalet administrationens forslag om et to-årigt forsøg med et netværksteam til at styrke samarbejdet og koordineringen blandt nuværende medarbejdere.

Det er svært for kommunens administration at sætte tal på hvor mange borgere, som der er tale om, men det vurderes at være over 30 borgere.

- Jeg tror desværre, at der er tale om flere borgere, siger Peter Jacobsen.

De borgere, som skal hjælpes, kan være sindslidende, dårligt begavede med psykiske udfordringer eller misbrug, indvandrere/flygtninge tilkendt pension, men med manglende forståelse og kendskab, folk med misbrug, demente og senhjerneskade.

Der er tale om borgere, som kan have gavn af et kommunalt tilbud, men hvor det er vanskeligt at komme ind til borgeren i første omgang.

- Vi skal også have et telefonnummer, som folk kan ringe, til, hvis de opdager at naboen eller en anden har problemer, fordi ofte ved folk ikke hvor de skal henvende sig, siger Peter Jacobsen.

Projektet koster 500.000 kroner om året til de nødvendige netværksmøder og opkvalificering af de relevante medarbejdere.

I første omgang bliver opgaven løftet indenfor systemets egen økonomiske ramme.

Sagen sendes nu i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet i Kalundborg Kommune.