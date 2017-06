Sommer- udstilling i highlights

Kalundborg: Hvis man støder på ordet degustation på et menuskilt, er det et spændende sted at lægge sin ordre, hvis restauranten er god. Det er nemlig et pænt antal af kokkens eller kokkenes signaturretter - highlights. Cirka samme oplevelse leverer den aktuelle udstilling i Bispegården i Adelgade i Kalundborg, hvor Bispegårdsgruppen med to gæster »serverer« de værker, som bedst fortjener ophængning eller opstilling og opmærksomhed.