Sognepræst var aktiv part i menighedsrådsvalg

Kalundborg - 29. juli 2017 kl. 09:03 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sognepræst ved Sejerø Kirke Jørgen Petterson var en aktiv part i menighedsrådsvalget på Sejerø sidste år. I en mail dateret den 9. oktober 2016 opfordrede Jørgen Petterson flere af menighedsrådets nuværende medlemmer til at få fraflyttede børn og deres familiemedlemmer til at løse sognebånd, så de havde mulighed for at stemme ved menighedsrådsvalget på Sejerø.

- Det er måske lidt kup-agtigt, men i kamp gælder alle kneb. Hvis de ikke har tænkt sig at udnytte deres stemmeret, hvor de bor, kan de anmode om at løse sognebånd til mig, og derved kan de stemme til MR-valget på Sejerø, lyder det blandt andet i mailen.

Menighedsrådsvalget på Sejerø i 2016 var et kampvalg mellem Sognelisten og Sejerølisten. På Sognelisten opstillede fire medlemmer af det daværende menighedsråd. Mailen fra Jørgen Petterson var blandt andet stilet til disse fire. På Sejerølisten opstillede blandt andet Børge Jensen, der har ligget i strid med resten af menighedsrådet siden slutningen af 2015, da der opstod en konflikt i menighedsrådet omkring fejringen af Børge Jensens 50 års jubilæum.

Efter menighedsrådsvalget forsøgte flertallet i menighedsrådet at få ekskluderet Børge Jensen for illoyalitet. Børge Jensen klagede den afgørelse til Biskop Peter Fischer-Møller, der valgte at omgøre eksklusionen.

Det var ikke kun på Sejerø, at man i forbindelse med det seneste menighedsrådsvalg forsøgte at få folk til at løse sognebånd, så de kunne stemme ved valget. Således skrev Kristeligt Dagblad i november sidste år om kampvalget til menighedsrådet i Trinitatis Kirke i København. Her opfordrede begge lister folk til at løse sognebånd til kirken, så de kunne stemme ved menighedsrådsvalget. Den fremgangsmåde blev i Kristelig Dagblad kritiseret af teolog Eberhard Harbsmeier, mens domprovst Anders Gadegaard ikke så nogen problemer ved den.

Nordvestnyt ville gerne have spurgt Jørgen Petterson om hvorfor han på den måde kastede sig ind i menighedsrådvalget. Sognepræsten har imidlertid ikke ønsket at udtale sig til Nordvestnyt om sagen.