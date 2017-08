De mange virksomheder i Kalundborg har udsigt til mangel på kvalificeret arbejdskraft i nær femtid. (Arkiv) Foto: Stiig Hougesen/Foto: SH Luftfoto / Stiig Houges

Snart mangel på arbejdskraft

Kalundborg - 02. august 2017

62 af Danmarks 98 kommuner kommer inden for de nærmeste tre år til at mangle kvalificeret arbejdskraft. En af de 62 er Kalundborg Kommune.

Det fastslår interesseorganisationen Dansk Erhverv i en ny analyse.

Landdistrikternes Fællesråd, der kæmper for at sikre, at landkommunerne ikke affolkes til fordel for kommuner med store bysamfund, er enig i Dansk Erhvervs vurdering.

Noa Jankovic, der er politisk chef og funktionsleder i presse- og den politiske afdeling, siger til Nordvestnyt:

- Vi kan aflæse, at den lokale ledighed ventes at være tre-fire procent, hvilket er lavt, og reelt understøtter behovet for kvalificeret arbejdskraft, fordi der er få at tage af.

Mange unge søger væk fra landkommunerne. Skal der ydes en særlig indsats for at fastholde dem - eller få dem tilbage efter endt uddannelse andre steder?

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard:

- Kommunerne skal gå sammen med virksomhederne og arbejde hårdt på at fastholde og tiltrække borgere. Det kræver en vedholdende indsats. En nøgle til at fastholde de unge i landkommunerne er, at de kan uddanne sig lokalt. Det er en helt grundlæggende forudsætning for, at unge vil blive i landdistrikterne. Et godt eksempel er den nye ingeniøruddannelse i Kalundborg. Når unge mennesker er nødt til at flytte ind til de større byer, er det, fordi det er der, mulighederne er, når de skal videreuddanne sig. siger Steffen Damsgaard.

Jens Klarskov, administrerende direktør i Dansk Erhverv:

- Vi har brug for, at flere seniormedarbejdere bliver lidt længere i jobbet, at flere indvandrere og flygtninge kommer i job, og at det bliver nemmere - ikke vanskeligere - at tiltrække de rette medarbejdere i udlandet.