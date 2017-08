Smilet som værn mod kriminalitet

På parkeringspladsen uden for fællessalen på Klosterparkvej viste politisassistent Peter Holm patruljebilen frem for de mange drenge og piger, som fik lov at sidde bag rattet og lege rigtige strømere.

Politiet var til stede som en del af et samarbejde mellem det boligsociale projekt Tryghed og Trivsel og Kalundborg Kommunes SSP-samarbejde (Skole-Socialforvaltning-Politi), hvis primære opgave er at forebygge, at børn og unge drives ud i kriminalitet.

- I bund og grund handler det om at sige til forældrene, at det er deres ansvar og opgave at holde øje med deres børn, så vi kan reagere, inden de kommer ud ad et forkert spor. Mange tosprogede familier kan have svært ved at overskue situationen og tage ansvar - det kan danske familier for så vidt også - men her gør vi en særlig indsats, siger Dorte Friis.