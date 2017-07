Se billedserie Cirkus Baldoni besøgte lørdag Kalundborg hvor de gav forestilling på Møllebakken. Her kunne man opleve både dresserede katte, knivkastende klovne, og kenyanske akrobater. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Små og store løver på Møllebakken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Små og store løver på Møllebakken

Kalundborg - 15. juli 2017 kl. 19:34 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kat er sin egen herre, og gør stort set præcis som det passer den. Det kan alle katteejere godt skrive under på, og bare tanken om at dressere en kat ville få langt størstedelen af dem til at ryste undrende på hovedet. Ikke desto mindre er det præcis hvad Cirkus Baldonis Fatime har præsteret.

Lørdag kunne man på Møllebakken opleve hvordan hun og hendes mand trampolinartisten Mr. Jumping (her dog uden trampolin) optrådte med hendes fem dresserede katte.

Inden forestillingen havde Fatime og hendes 11 måneder gamle kat Leo givet en demonstration overfor Nordvestnyt let tvivlende udsending. Og Leo sprang beredvilligt gennem ringe, balancerede på en smal line og gjorde i det hele taget kunstner som Fatime nu ønskede det.

- Hemmeligheden er at starte når de er helt små, og så en masse tålmodighed naturligvis, griner cirkusartisten-

Generelt gør Cirkus Baldoni ellers ikke i dyr.

- De store dyr er meget krævende, samtidig er det ikke rigtig oppe i tiden længere at gå i cirkus for at se elefanter og den slags, siger cirkusdirektør Rene Mønster Baldoni.

Der er dog et dyr, som man aldrig går forgæves efter i Cirkus Baldoni. Det er løven Leonardo. Den 15 år gamle løve er godt nok lavet er stof, men det skal man ikke fortælle ham, for det lille tøjdyr strutter af selvtillid.

- Uden Leonardo ingen Cirkus Baldoni erklærer den lille løve selvsikkert.

- Der er noget om det. Da vi startede for 15 år siden, havde jeg Leonardo med inde i manegen, når jeg skulle præsentere de enkelte numre. Jeg havde en ide om, at jeg i hver sæson ville have et nyt tøjdyr med, men da jeg året efter forsøgte mig med en søløve, så spurgte stort set alle publikummer, hvor jeg havde gjort af Leonardo. Siden da er han blevet en fast del af showet og vores officielle maskot, siger cirkusdirektøren.

Cirkus Baldoni sætter en ære i hvert år at have nye artister med på sin turne rundt på Sjælland. I år fejrer det lille cirkus imidlertid sin 15 års fødselsdag, hvorfor cirkusdirektøren har haft travlt med at finde frem til de mest populære artister der har optrådt med cirkusset gennem årerne.

Et indslag er for eksempel Mombasa Boys fra Kenya, der første gang optrådte med Cirkus Baldoni i 2004.

- Jeg oplevede selv Mombasa Boys under Århus Festuge i 2003, og tog efterfølgende kontakt til dem. De ville gerne med på turne, og det er en fantastisk dygtig trup, som vi er glade for at kunne give publikum et gensyn med, siger Rene Mønster Baldoni.