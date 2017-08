Slagteren hvis liv gik i fisk

Når Henning Bang-Jensen ikke laver bestyrelsesarbejde eller synger i kirkekoret i Raklev, går meget af hans tid ude i garagen, hvor han roder med sine gamle veteranmotorcykler. På et tidspunkt blev hans kone Sonja træt af at sidde bagpå, og så fik hun selv kørekort. Nu kører de sammen i blandt andet Skagenløbet og Løvfaldsløbet. Sammen laver de også et kvarters gymnastik hver morgen og går hver dag fem kilometer for at holde sig i gang.

Foto: Peter Andersen