Slagter får stor æresbevisning

Den kendsgerning har man også fået øje på i Københavns Slagterlaug - et laug der har eksisteret siden 1451. I lauget har man nemlig besluttet, at Slagter Jacob er Årets Laugsmester - den første af slagsen uden for København. For selv om der er tale om et gammelt lav, så er slagterlavet i København stadig spillevende og gør alt for at bevare fagets traditioner og fortælle nutidens unge om det gamle håndværk.