Slagter Jacob blev hyldet i Kordilgade

Mange mennesker var fredag eftermiddag stimlet sammen foran butikken i Kordilgade, for at være med til at fejre den kendte slagtermester. I dagens anledning havde Slagter Jacob fyret op under grillpølserne, og efterårsvejret viste sig også fra sin bedste side.

- Hvert år udnævner Københavns Slagterlaug årets lavsmester. Kravene for at gøre sig fortjent til denne pris er, at man skal være både dygtig, flittig og personligt hæderlig. Alle disse krav opfylder Jacob til fulde, sagde Egon Hornsleth i sin tale, hvor han også roste den lokale slagter for hans gode kvalitet, hans arbejde med økologien og den gode service i hans forretning.

- Man skal ikke langt væk fra Kalundborg for, at det eneste folk forbinder os med, er færger. Efterhånden er der måske også nogen, der har fundet ud af, at her bliver lavet medicin, men flere og flere er også godt klar over, at det er her, Slagter Jacob bor. Folk er villige for at køre langt for at smage dine gode pølser, lød nogle af de rosende ord fra Martin Damm.