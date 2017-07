Send til din ven. X Artiklen: Skrøner og fortællinger fra det gamle Sejerø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skrøner og fortællinger fra det gamle Sejerø

Kalundborg - 11. juli 2017 kl. 09:14 Af Thomas Rye

Højskoledag på Sejerø er efterhånden ved at blive en tilbagevendende tradition. I år havde Øernes Højskole valgt at holde arrangemntet på Sejerø Lejrskole under det overordnede tema »Fortællinger og skrøner«.

- Der er en masse gode fortællinger rundt omkring på Sejerø. Mange af øboerne er efterhånden godt oppe i årene, og de kan fortælle spændende historier fra deres barndom og ungdom, men om få år kan de historier være gået tabt, siger Ditte West, der er formand før Øernes Højskole.

Derfor havde foreningen inviteret flere af de ældre Sejerøboer med til højskoledagen, hvor de delte ud af deres oplevelser og erfaringer fra deres opvækst på Sejerø.

- Samtidig havde vi også inviteret nogle af de yngere sejerøboere med til dagen. Fra dem hørte vi blandt andet om hvordan det i dag er at flytte til Sejerø for et ungt menneske og om hvordan skolegangen er i en lille ø-skole, fortæller Ditte West.

Derudover havde højskoledagen besøg af Stine Elmbæk Jacobsen, der er ansat af Kalundborg Kommune til at arbejde med turismeudvikling på Sejerø.

- Stine arbejder med et spændende projekt, hvor hun optager gamle myter og sagn fra Sejerø, sådan man i fremtiden kan gå ture rundt på øen, og høre nogle af de gamle fortællinger, som sejerøboerne fortalte deres børn. Det var for eksempel historien om »Bakkefolket«, der kun viste sig for øboerne ved fuldmåne, fortæller Ditte West.

Amatørærkæolog Niels Thomsen var den sidste gæst på årets højskoledag. Han fortalte historier fra Sejerøs fjerne fortid, og om hvordan der har boet mennesker på Sejerø igennem mange hundrede af år.

- Gennemgående for fortællingerne var, at sejerøboerne var et åbent og imødekommende men samtidig stridslysten folkefærd. Som en af de gamle sagde, så brugte sejerøboerne megen tid på at slås indbyrdes, for så var de i træning, når de var nød til at kæmpe i fællesskab mod udefrakommende trusler, griner Ditte West.

Højskoledagen blev filmet af fotograf Maria Trolle. Filmen vil fra på et senere tidspunkt kunne ses på Øernes Højskoles hjemmeside.