Skolerne har mulighed for at tage på gratis busture, men alt for få gør brug af det. Foto: Peter Andersen

Skoler bruger ikke mulighed for gratis bustransport

Kalundborg - 09. september 2016 kl. 11:19 Af Thomas Rye

Politikerne i Kalundborg ser gerne at skoleelever kommer på flere udflugter, men skolerne er for dårlige til at benytte en pulje til gratis transport, som kommunalpolitikerne har afsat til formålet. Nu overvejer man at fastsætte udflugtsmål centralt.

Mange af kommunens skoler og dagtilbud har ikke benyttet sig af puljen, og der var mere end 100.000 kroner til overs ud af puljens samlede budget på 300.000 kroner til frie ture i 2014.

- Vi har ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor skoler og institutioner ikke i højere grad benytter sig af puljen. Jeg har selv talt med ansatte på lokale skoler, der har forklaret, at de ikke var bekendte med puljens eksistens, så måske er det simpelthen et spørgsmål om for dårlig information, siger børne- og familieudvalgsformand Gitte Johansen (V).

Børne- og familieudvalget overvejer nu flere modeller, for at få skoler og dagtilbud til i højere grad at benytte ordningen. En af mulighederne er at man fra centralt hold beslutter nogle udflugtsmål, som skolerne så kan vælge at tilslutte sig eller ej.

- Det kunne for eksempel være steder som Fugledegård eller Kalundborg Forsyning, som man kunne forvente at en bred gruppe af elever ville have glæde af at besøge. Det vil lette arbejdet for de enkelte skoler, hvis det fra centralt hold besluttes hvor turerne går hen, men omvendt, så mister skolerne noget af deres selvbestemmelse, siger Gitte Johansen.

Andre muligheder er at fortsætte ordningen som i dag, eller en kombination af de to ordninger hvor nogle ture fastsættes centralt mens andre besluttes af skolerne selv.

Børne- og familieudvalget besluttede på deres møde onsdag at sende forslagene i høring på skolerog daginstitutioner.