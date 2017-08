Se billedserie Axel Karlshøj i gang med at reparere en af hans store åleruser på havnen i Lille Fuglede ved Tissø, hvor han har sit fiskergrej. Foto: Mie Neel

Skolelæreren fisker Tissø sundere

Kalundborg - 18. august 2017

Det er egentlig ikke så svært, når man først får det lært:

- Hvis en sø har en stor mængde alger, kan man reducere den ved at ændre på bestanden af fisk i søen. Algerne spises af plankton, men hvis der er for mange af de fisk, der spiser planktonet, så spises algerne ikke, og antallet vokser, forklarer 64-årige Axel Karlshøj.

Hans pædagogiske måde at fortælle om økosystemet i en dansk sø kommer fra hans fortid som mangeårig lærer i blandt andet biologi på en privatskole i Sorø. Da han stadig arbejdede som lærer, fik han som sidebeskæftigelse til opgave at reducere mængden af alger i Sorø søerne.

Det lykkedes han med netop på den måde, han lige har beskrevet, og nu arbejder han ud fra samme metode i Tissø.

- Det startede faktisk med, at jeg underviste Peter Vagn Jensens børn og fortalte dem om mit arbejde med Sorø søerne. Det gik de hjem og fortalte deres far, der efterfølgende ringede til mig, fortæller Axel Karlshøj.

Peter Vagn Jensen ejer Selchausdal Gods og med det fiskeretten i Tissø. Efter kontakten besluttede de to i 2015 at indlede et partnerskab om fiskeriet i søen. I Tissø var det dog ikke algebestanden, der var det store problem. Da han gik på opdagelse i søen, fandt Axel Karlshøj nemlig ud af, at der var en usund bestand af fisken sandart.

- Sandartbestanden var eksploderet i en såkaldt tusindbrødrebestand. Denne meget store generation af sandarter spiste alle de mindre sandarter og var selv for de flestes vedkommende for store for gederne. Dermed sultede gederne og blev syge.Vi fiskede en gede op, der skulle have vejet 8 kilo, men som kun vejede 3,5 kilo, fortæller Axel Karlshøj.

Derfor begyndte han og hans hjælpere at tynde ud i bestanden af de store sandarter. Det var dog et større arbejde, så med en tjenestemandspension i baghånden, sagde han sit lærerjob op og startede en pensionisttilværelse som »fritidsfisker med omsætningstilladelse« - et andet ord for en erhvervsfisker, der fisker i ferskvand. - Jeg måtte jo erkende, at der ikke var tid til både lærergerningen og fiskeriet, siger Axel Karlshøj.

Sammen med Peter Vagn Jensen har han sat tre mål for Tissø.

- For det første vil vi sikre en god vandkvalitet. For det andet vil vi skabe et stærkt fiskeri med henblik på at øge lystfiskerturismen. Det sidste er, at vi vil tynde ud i bestandene af geder, aborrer og sandarter, så én gruppe ikke får overtager, og vi sikrer maksimal produktion, siger Axel Karlshøj.

Det sidste er relevant for hans eget fiskeri, da det netop er især geder, aborrer og sandarter, han sælger.

Men selv om, at gederne er en af hans hovedindtægtskilder, sætter han faktisk en gede ud igen, hvis den er for stor.

- Det gør vi som en gestus til lystfiskerne. Vejer den 6-7 kilo eller mere er det en såkaldt trofæfisk, som fiskerne rigtig gerne vil fange, forklarer Axel Karlshøj.